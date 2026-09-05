Goya: La Policía secuestró una moto vinculada a un hecho delictivo

Ayer 04-09-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Goya, en colaboración de sus pares de la Comisaría de Distrito Primera de Bella Vista, llevaron adelante distintas tareas investigativas con el objetivo de localizar un rodado de interés para un legajo de investigación en trámite.
Como resultado de las diligencias
realizadas, el personal policial logró localizar y secuestrar preventivamente,
en la vía pública, una motocicleta marca -Honda XR 150 cc.-, la cual se
encontraría presuntamente relacionado con el hecho que se investiga.
El rodado fue trasladado y quedó
a disposición de la autoridad judicial competente, continuándose con las
actuaciones correspondientes a fin de establecer su procedencia y tramites de
rigor que corresponde.