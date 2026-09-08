Goya: La Policía secuestró una motocicleta con adulteraciones

En horas de la madrugada del domingo 06-09-26, efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Goya, en momeros que realizaban control vehicular e identificación de personas, lograron secuestrar una motocicleta que aparentemente presentaba irregularidades.
El procedimiento lo concretaron
cuando los policías procedieron a la identificación de un joven menor de edad,
quien circulaba a bordo de una motocicleta la cual, tras la correspondiente
verificación, constataron presuntas adulteraciones en el rodado, como así
también la presencia de dos chapas patentes y distintas partes que no serían
originales.
Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta, siendo trasladada a la citada dependencia policial donde se continúan con las actuaciones de rigor.