Goya: Secuestran elementos relacionados a diversos delitos, hay dos demorados

El primero de los procedimientos
lo realizaron los mencionados policías, en un domicilio ubicado por calle Timbo
de la citada Ciudad, dando cumplimiento a orden judicial de allanamiento y
secuestro relacionado a un hecho delictivo, logrando el secuestro preventivo de
una camiseta de boca, un short de Jeans, una gorra y una bicicleta -tipo
Museta-, además, la aprehensión de un hombre de -32 años de edad- sindicado
como presunto autor del hecho.
Asimismo, en el segundo de los
procedimientos, cumpliendo otro allanamiento, en un domicilio ubicado por calle
Monseñor D Andrea y López Alvarado de esa Ciudad, donde procedieron al
secuestro preventivo de un maletín de estudio, un casco -marca Tamashii-, una
motocicleta -marca Guerrero 110 c.c- y un talonario de pago, como así también,
a la aprehensión de un hombre mayor de edad – alias Tily- sindicado como
presunto autor del hecho que se investiga.
Ante ello, las personas
aprehendidas junto a todos los elementos secuestrados, fueron puesto a
disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladados a la citada
dependencia policial, donde se prosiguen con las diligencias correspondientes.