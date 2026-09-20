domingo, 20 de septiembre de 2026

Goya: Secuestran elementos relacionados a diversos delitos, hay dos demorados

En la jornada de ayer 19-09-26, efectivos policiales de la Comisaría Distrito Cuarta de Goya, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevaron adelante el diligenciamiento de órdenes de allanamientos, en el marco de dos causas judiciales en curso, donde secuestraron distintos elementos de interés y existen dos hombres a disposición de la justicia.

El primero de los procedimientos lo realizaron los mencionados policías, en un domicilio ubicado por calle Timbo de la citada Ciudad, dando cumplimiento a orden judicial de allanamiento y secuestro relacionado a un hecho delictivo, logrando el secuestro preventivo de una camiseta de boca, un short de Jeans, una gorra y una bicicleta -tipo Museta-, además, la aprehensión de un hombre de -32 años de edad- sindicado como presunto autor del hecho.

Asimismo, en el segundo de los procedimientos, cumpliendo otro allanamiento, en un domicilio ubicado por calle Monseñor D Andrea y López Alvarado de esa Ciudad, donde procedieron al secuestro preventivo de un maletín de estudio, un casco -marca Tamashii-, una motocicleta -marca Guerrero 110 c.c- y un talonario de pago, como así también, a la aprehensión de un hombre mayor de edad – alias Tily- sindicado como presunto autor del hecho que se investiga.

Ante ello, las personas aprehendidas junto a todos los elementos secuestrados, fueron puesto a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosiguen con las diligencias correspondientes.