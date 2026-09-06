Goya: Secuestraron una moto con piezas adulteradas manejada por un menor

Durante la madrugada de este domingo, efectivos de la Policía incautaron una motocicleta que era conducida por un menor de edad en la ciudad de Goya. El operativo se realizó en medio de un control de tránsito de rutina, con el objetivo de prevenir delitos, luego de que los agentes descubrieran que el vehículo presentaba graves alteraciones y no contaba con sus piezas originales.
El procedimiento estuvo a cargo del personal de la Comisaría Primera de la ciudad. Todo comenzó cuando los uniformados detuvieron la marcha del joven en la calle para identificarlo y verificar el estado del vehículo.
Al revisar detalladamente la moto, los agentes notaron varias irregularidades evidentes. Según el reporte oficial, descubrieron que el vehículo tenía colocadas dos chapas patentes diferentes al mismo tiempo y que varias de sus partes estructurales habían sido cambiadas por piezas que no correspondían al modelo original de fábrica.
Frente a esta situación sospechosa, los policías decidieron incautar la moto de manera preventiva. El vehículo fue trasladado de inmediato a la sede de la comisaría local, donde quedó retenido a la espera de que la Justicia determine su verdadera procedencia y avance con las investigaciones correspondientes.
Fuente: Diario Época