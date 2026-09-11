Goya: Terminó preso tras robar varias encomiendas

El procedimiento se inició
mientras los citados efectivos se encontraban realizaban tareas de recorrida y
prevención por Avenida J.J. Rolon al 500, oportunidad en la que localizaron y
demoraron a un hombre -mayor de edad- que se encontraba en posesión de cuatro
encomiendas pertenecientes a una empresa de transporte.
Posteriormente, las
averiguaciones permitieron establecer que dichos elementos habrían sido
sustraídos de un local de encomiendas, al que presuntamente habrían ingresado
luego de violentar una de sus puertas de acceso.
Ante esta situación, se procedió al secuestro de las cuatro encomiendas y a la aprehensión del presunto autor, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.