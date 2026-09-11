viernes, 11 de septiembre de 2026

Goya: Terminó preso tras robar varias encomiendas

En la madrugada del 09-09-26, personal de la Comisaría de Distrito Primera de Goya, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un rápido accionar, lograron recuperar varios elementos sustraídos y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento se inició mientras los citados efectivos se encontraban realizaban tareas de recorrida y prevención por Avenida J.J. Rolon al 500, oportunidad en la que localizaron y demoraron a un hombre -mayor de edad- que se encontraba en posesión de cuatro encomiendas pertenecientes a una empresa de transporte.

Posteriormente, las averiguaciones permitieron establecer que dichos elementos habrían sido sustraídos de un local de encomiendas, al que presuntamente habrían ingresado luego de violentar una de sus puertas de acceso.

Ante esta situación, se procedió al secuestro de las cuatro encomiendas y a la aprehensión del presunto autor, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.