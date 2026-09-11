viernes, 11 de septiembre de 2026

Goya: Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto robada

En la jornada de ayer 10-09-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito 5ta. de Goya, en el marco de un legajo judicial que se investiga por – supuesto hurto-, con la intervención de la Unidad Fiscal, tras realizar amplias labores de investigación lograron recuperar una motocicleta vinculada al hecho.

El procedimiento se concretó luego de que los uniformados tomaron conocimiento de la sustracción de una motocicleta – marca Honda Wave 110 cc. la cual se encontraba por calles Chile y Guido Spano de esa ciudad, ante tales circunstancias, el personal inicio diversas labores de investigación que permitieron recuperar el rodado abandonado en la vía pública por calles Mendoza y Esquiu, en tanto, se continúa trabajando para lograr la identificación de los presuntos autores del hecho.

Al respecto, el rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.