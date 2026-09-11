Goya: Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto robada

En la jornada de ayer 10-09-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito 5ta. de Goya, en el marco de un legajo judicial que se investiga por – supuesto hurto-, con la intervención de la Unidad Fiscal, tras realizar amplias labores de investigación lograron recuperar una motocicleta vinculada al hecho.
El procedimiento se concretó
luego de que los uniformados tomaron conocimiento de la sustracción de una
motocicleta – marca Honda Wave 110 cc. la cual se encontraba por calles Chile y
Guido Spano de esa ciudad, ante tales circunstancias, el personal inicio
diversas labores de investigación que permitieron recuperar el rodado
abandonado en la vía pública por calles Mendoza y Esquiu, en tanto, se continúa
trabajando para lograr la identificación de los presuntos autores del hecho.
Al respecto, el rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.