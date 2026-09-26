Goya: Trasladaban un ternero de dudosa procedencia y fueron demorados por la Policía

En la noche del jueves 24-09-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica con asiento en la 5ta. Sección, Paraje Paso Santa Rosa de la localidad de Goya, realizando controles vehiculares e identificación de personas, hallaron y secuestraron en el interior de un vehículo automotor un animal bovino, además, aprehendieron a un hombre.
El procedimiento se concreto
cuando los citados efectivos detuvieron la marcha de un automóvil -marca
Chevrolet-, guiado por un hombre mayor de edad, quien, en el interior del
rodado transportaba un ternero sin las medidas ni documentaciones correspondientes,
por lo que se procedió al secuestro del animal, del vehículo y la aprehensión
del hombre.
Al respecto, el aprehendido y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.