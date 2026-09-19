Hay otro detenido por instigación a la usurpación de terrenos del B° Dr. Montaña

En la jornada de ayer 18-09-26,
efectivos policiales de la Comisaria Décimo Cuarta Urbana en el marco de un
legajo judicial que se investiga, con la intervención de la Unidad Fiscal,
diligenciaron una orden de allanamiento donde secuestraron varias cosas y
detuvieron a un hombre presuntamente vinculado al hecho.
El procedimiento fue realizado
por los citados efectivos en una vivienda de esta ciudad capital, donde bajo
las formalidades legales procedieron al secuestro de teléfonos celulares de
distintas marcas, una notebook, un router, entre otras cosas, además, detuvieron
a un hombre mayor de edad.
Al respecto, el detenido junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.