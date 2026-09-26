Intensos operativos de control vehicular e identificación de personas en Sauce

Dichos procedimientos se dieron
inicio en la noche de ayer, alrededor de las 21:00 horas concluyendo, pasadas
las 03:00 horas de la madrugada de hoy 26-09-26, donde se realizaron controles
preventivos de vehículos e identificación de personas.
En este marco, se procedió al
secuestro preventivo de siete motocicletas y un karting, debido a que sus
conductores no contaban con la documentación correspondiente, asimismo, fueron
demorados preventivamente dos hombres personas para averiguación de sus
antecedentes.
Al respecto, los rodados secuestrados y las personas demoradas fueron trasladadas hasta la Comisaría de Distrito Sauce, donde se continúan con las actuaciones de rigor que correspondan.