sábado, 26 de septiembre de 2026

Intensos operativos de control vehicular e identificación de personas en Sauce

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Sauce, de forma conjunta y mancomunada con personal de la División G.T.O. y de la D.I.C dependiente de la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá, llevaron adelante diversos operativos de prevención y control vehicular en diferentes sectores de la localidad de Sauce.

Dichos procedimientos se dieron inicio en la noche de ayer, alrededor de las 21:00 horas concluyendo, pasadas las 03:00 horas de la madrugada de hoy 26-09-26, donde se realizaron controles preventivos de vehículos e identificación de personas.

En este marco, se procedió al secuestro preventivo de siete motocicletas y un karting, debido a que sus conductores no contaban con la documentación correspondiente, asimismo, fueron demorados preventivamente dos hombres personas para averiguación de sus antecedentes.

Al respecto, los rodados secuestrados y las personas demoradas fueron trasladadas hasta la Comisaría de Distrito Sauce, donde se continúan con las actuaciones de rigor que correspondan.