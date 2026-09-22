Itatí: En recorridas de prevención la Policía recuperó elementos robados

Ante tal situación, los efectivos procedieron a verificar de qué se trataba, constatando que se trataba de una mini radio de color marrón, marca LUO, y un taladro eléctrico marca MK TECH, los cuales se hallaban en aparente estado de abandono.
Inmediatamente se procedió al secuestro preventivo de los elementos mencionados, bajo las formalidades legales correspondientes, siendo trasladados a esta dependencia policial para su resguardo.
Ya en sede policial, y tras realizar las verificaciones de rigor respecto a hechos delictivos denunciados en la jurisdicción, se estableció que dichos elementos guardarían relación con una causa judicial en tramite, tramitado por ante la Comisaria.
Posterirmente y bajo las formalidades legales los elementos fuerón restituidos a su legitimo propietario.
Se continúan con las diligencias de rigor.