viernes, 25 de septiembre de 2026

Itatí: La Policía demoró a un sujeto que circulaba en una moto con pedido de secuestro

En horas de la noche de ayer 24-09-26, efectivos policiales de la División Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, a partir de tareas investigativas realizadas en la localidad de Itatí, demoraron a un hombre que se desplazaba en una motocicleta, la cual resultó que registraba pedido de secuestro.

El procedimiento se concretó luego de que los investigadores tomaran conocimiento sobre un hombre de 33 años de edad, que estaría utilizando una motocicleta para realizar presuntas entregas de estupefacientes. Al ser localizado e identificado, se procedió a verificar el rodado -marca Honda Wave-, constatándose que sobre el mismo pesaba un pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por supuesto robo calificado, con intervención de la Comisaría Cuarta de Capital.

Ante esta situación, el hombre fue trasladado junto con la motocicleta hasta las instalaciones de la Dirección de Drogas de Ensenada, donde se continúan con las diligencias y trámites correspondientes, conforme a las directivas de la autoridad competente.