Itatí: La Policía demoró a un sujeto que circulaba en una moto con pedido de secuestro

El procedimiento se concretó
luego de que los investigadores tomaran conocimiento sobre un hombre de 33 años
de edad, que estaría utilizando una motocicleta para realizar presuntas
entregas de estupefacientes. Al ser localizado e identificado, se procedió a
verificar el rodado -marca Honda Wave-, constatándose que sobre el mismo pesaba
un pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por supuesto robo
calificado, con intervención de la Comisaría Cuarta de Capital.
Ante esta situación, el hombre
fue trasladado junto con la motocicleta hasta las instalaciones de la Dirección
de Drogas de Ensenada, donde se continúan con las diligencias y trámites
correspondientes, conforme a las directivas de la autoridad competente.