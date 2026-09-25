Itatí: Tras allanamiento secuestran un automóvil vinculado a un hecho delictivo

En la jornada de ayer 24-09-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Itatí, en el marco de una causa que se investiga por -supuesta por defraudación por retención indebida- con la intervención de la Unidad Fiscal, diligenciaron una orden de allanamiento y secuestraron un automóvil de interés a la presente.
El oficio judicial fue
diligenciado en una vivienda ubicada en la citada localidad, donde bajo las
formalidades legales correspondientes procedieron al secuestro de un vehículo
automotor -marca Volkswagen Polo Clasicc-, el cual, presuntamente estaría vinculado
al hecho.
En este contexto, el rodado secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los trámites correspondientes.