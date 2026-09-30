Ituzaingó: Aspirantes a cabo recibieron el sacramento de la Comunión

En las instalaciones de la Parroquia de Santa Rita de Casia en la ciudad Ituzaingo, se llevó a cabo una “Misa y Comunión”, durante la cual aspirantes a Cabos de la Escuela de suboficiales con asiento en la ciudad de Ituzaingo, recibieron el Sacramento de la Primera Comunión.
La ceremonia religiosa, fue celebrada por el Monseñor Gustavo Alejandro Montini de la diócesis de Santo tome, el Capellán Auxiliar de la Institución, Of. Ppal. Pbro. Guillermo Danuzzo; y Pbro. Alejandro Montenegro, se encontraban presentes además el director de Institutos policiales Crio. My. Lic Diego Sebastián González, personal del establecimiento de suboficiales, y personal superior y subalterno de la Institución, aspirantes a cabo, familiares y amigos de los aspirantes a Cabos que tomaron su “Primer Comunión”.