jueves, 24 de septiembre de 2026

Ituzaingó: Demoran a un joven y secuestran un envoltorio con marihuana

En la jornada de ayer 23-09-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Segunda de Ituzaingó realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas por el barrio General San Martin de esa localidad, aprehendieron a un joven y secuestraron un envoltorio de marihuana.

El procedimiento, se concretó alrededor de las 15:30 horas, cuando los efectivos observaron a un grupo de personas por calles “D” entre 6 y 7 de esa ciudad, quienes al notar la presencia policial rápidamente huyeron del lugar, logrando la identificación de un joven de 23 años de edad, quien se encontraba junto a una motocicleta – marca Honda Tornado 250cc.- y entre sus pertenecías poseía un envoltorio de sustancia de origen vegetal, la cual, tras el correspondiente test orientativo realizado por la División de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional VIº Ituzaingó, arrojo resultado positivo para cannabis sativa – marihuana, por lo que, se procedió a la aprehensión del mismo y al secuestro de las cosas.

El aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.