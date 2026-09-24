Ituzaingó: Demoran a un joven y secuestran un envoltorio con marihuana

El procedimiento, se concretó
alrededor de las 15:30 horas, cuando los efectivos observaron a un grupo de
personas por calles “D” entre 6 y 7 de esa ciudad, quienes al notar la
presencia policial rápidamente huyeron del lugar, logrando la identificación de
un joven de 23 años de edad, quien se encontraba junto a una motocicleta –
marca Honda Tornado 250cc.- y entre sus pertenecías poseía un envoltorio de
sustancia de origen vegetal, la cual, tras el correspondiente test orientativo
realizado por la División de Drogas Peligrosas de la Unidad Regional VIº
Ituzaingó, arrojo resultado positivo para cannabis sativa – marihuana, por lo
que, se procedió a la aprehensión del mismo y al secuestro de las cosas.
El aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.