Ituzaingó: Detienen a un hombre con pedido de captura internacional, demoran a una mujer, secuestran armas y una importante suma de dinero

El procedimiento se concretó en
cumplimiento de la orden de allanamiento y detención, emanada del Juzgado de
Garantías interviniente. En el lugar, los efectivos lograron localizar y
detener al hombre -mayor de edad-, quien fue trasladado y alojado en la dependencia
policial correspondiente. Asimismo, se demoró a una mujer de 52 años de edad y
se avanzó con el secuestro de diversos elementos de interés para la causa.
Durante el operativo, los
uniformados incautaron cuatro armas de fuego, un rifle calibre .22 con mira
telescópica, una escopeta calibre 20, una pistola calibre .22 y un revólver
calibre .38, secuestraron 56 municiones y cartuchos de distintos calibres, seis
teléfonos celulares, un dron -marca DJI Mavic- y una importante suma de dinero
en efectivo, $5.860.000 y 10.000 dólares estadounidenses.
El despliegue fue resultado del
trabajo investigativo llevado adelante por el personal policial, contando con
la colaboración de efectivos de la Unidad Regional Sexta, Comisaría Segunda,
Comisaría de Isla Apipé y el Grupo de Tareas Operacionales (GTO) de Ituzaingó.
Las personas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.