miércoles, 23 de septiembre de 2026

Ituzaingó: Detienen a un hombre con pedido de captura internacional, demoran a una mujer, secuestran armas y una importante suma de dinero

En la mañana del domingo 19-09-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Primera de Ituzaingo en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación y tras una paciente tarea de inteligencia, diligenciaron una orden de allanamiento y detención en una Estancia, ubicada sobre la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 1200, que culminó con la detención de un ciudadano de nacionalidad brasileña, quien registraba un pedido de captura internacional, conforme a los registros de INTERPOL, índice rojo.

El procedimiento se concretó en cumplimiento de la orden de allanamiento y detención, emanada del Juzgado de Garantías interviniente. En el lugar, los efectivos lograron localizar y detener al hombre -mayor de edad-, quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente. Asimismo, se demoró a una mujer de 52 años de edad y se avanzó con el secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Durante el operativo, los uniformados incautaron cuatro armas de fuego, un rifle calibre .22 con mira telescópica, una escopeta calibre 20, una pistola calibre .22 y un revólver calibre .38, secuestraron 56 municiones y cartuchos de distintos calibres, seis teléfonos celulares, un dron -marca DJI Mavic- y una importante suma de dinero en efectivo, $5.860.000 y 10.000 dólares estadounidenses.

El despliegue fue resultado del trabajo investigativo llevado adelante por el personal policial, contando con la colaboración de efectivos de la Unidad Regional Sexta, Comisaría Segunda, Comisaría de Isla Apipé y el Grupo de Tareas Operacionales (GTO) de Ituzaingó.

Las personas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.