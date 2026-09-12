sábado, 12 de septiembre de 2026

Ituzaingó: Tras allanamiento la Policía secuestró cuatro plantines de marihuana, hay un demorado

En horas de la siesta de ayer 11-09-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Tercera de Ituzaingó, iniciaron actuaciones judiciales por supuesta infracción a la Ley 23.737, tras diligenciar una orden de allanamiento en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, donde secuestraron plantines de marihuana.

El oficio judicial, fue diligenciado por los efectivos en una vivienda ubicada en inmediaciones del Barrio La Florida de esa ciudad, donde si bien no hallaron elementos de interés a la presente orden, encontraron cuatro plantines vegetales, para lo cual se hicieron presentes efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Unidad Regional VIº Ituzaingó, quienes realizaron el correspondiente test orientativo, arrojando resultado positivo para cannabis sativa – marihuana, procediendo al secuestro de las mismas y a la aprehensión de un hombre mayor de edad.

En este contexto, el aprehendido y las plantas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.