Ituzaingó: Tras allanamiento la Policía secuestró cuatro plantines de marihuana, hay un demorado

El oficio judicial, fue
diligenciado por los efectivos en una vivienda ubicada en inmediaciones del
Barrio La Florida de esa ciudad, donde si bien no hallaron elementos de interés
a la presente orden, encontraron cuatro plantines vegetales, para lo cual se
hicieron presentes efectivos de la División Drogas Peligrosas de la Unidad
Regional VIº Ituzaingó, quienes realizaron el correspondiente test orientativo,
arrojando resultado positivo para cannabis sativa – marihuana, procediendo al
secuestro de las mismas y a la aprehensión de un hombre mayor de edad.
En este contexto, el aprehendido y las plantas fueron puestas a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.