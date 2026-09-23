miércoles, 23 de septiembre de 2026

La Cruz: Hallaron artefactos explosivos en un domicilio

En la jornada de hoy 23-09-26, alrededor de las 01:00 horas, efectivos policiales de la Comisaría de La Cruz fueron informados sobre el hallazgo de tres artefactos, aparentemente granadas de mano, en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Misiones y José Luis Garay de esa localidad.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal de Bomberos, quienes acudieron al lugar y retiraron los elementos de la vivienda, procediendo a su resguardo preventivo en un sector de la dependencia policial, mientras se aguardaban las directivas de la autoridad fiscal interviniente.

Posteriormente, se solicitó la presencia de personal de la Dirección general de Lucha contra el fuego de la Policía de Corrientes, -Brigada de Explosivos- por lo que se dirigen hacia La Cruz, a fin de evaluar la situación y realizar las tareas correspondientes para el traslado, desactivación o detonación controlada de los artefactos, adoptando las medidas de seguridad necesarias.

Al respecto se prosigue con los tramites de rigor que corresponde.