La Cruz: Hallaron artefactos explosivos en un domicilio

Ante esta situación, se solicitó
la presencia de personal de Bomberos, quienes acudieron al lugar y retiraron
los elementos de la vivienda, procediendo a su resguardo preventivo en un
sector de la dependencia policial, mientras se aguardaban las directivas de la
autoridad fiscal interviniente.
Posteriormente, se solicitó la
presencia de personal de la Dirección general de Lucha contra el fuego de la
Policía de Corrientes, -Brigada de Explosivos- por lo que se dirigen hacia La
Cruz, a fin de evaluar la situación y realizar las tareas correspondientes para
el traslado, desactivación o detonación controlada de los artefactos, adoptando
las medidas de seguridad necesarias.
Al respecto se prosigue con los tramites de rigor que corresponde.