sábado, 26 de septiembre de 2026

La Policía aprehendió a un hombre y recuperó elementos recientemente sustraídos

En la madrugada de hoy 26-09-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Primera Urbana, en momentos que realizaban tareas de prevención, lograron aprehender a un hombre que habría sustraído diversos elementos del interior de un vehículo estacionado en la vía pública.

El procedimiento se concretó alrededor de las 02:30 horas, cuando los mencionados policías, mientras realizaban recorridas preventivas observaron a un sujeto, quien al advertir la presencia policial habría emprendido su fuga hacia una zona de arboleda, dejando abandonados varios elementos.

Ante esta situación, procedieron a dar inicio a una pequeña persecución, donde metros más adelante fue alcanzado y aprehendido un hombre mayor de edad, asimismo tras verificar lo dejado en el lugar, se constató que se trataba de un matafuego, un gato hidráulico y varias herramientas de mano, los cuales fueron secuestrados bajo las formalidades legales correspondientes.

Posteriormente, según las primeras averiguaciones realizadas resulto que dichos elementos habrían sido sustraídos de un automóvil -marca Fiat Uno- que se encontraba en inmediaciones de calle Suecia de esta ciudad.

Por tal motivo, el hombre y los elementos secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.