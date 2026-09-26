La Policía aprehendió a un hombre y recuperó elementos recientemente sustraídos

El procedimiento se concretó
alrededor de las 02:30 horas, cuando los mencionados policías, mientras
realizaban recorridas preventivas observaron a un sujeto, quien al advertir la
presencia policial habría emprendido su fuga hacia una zona de arboleda, dejando
abandonados varios elementos.
Ante esta situación, procedieron
a dar inicio a una pequeña persecución, donde metros más adelante fue alcanzado
y aprehendido un hombre mayor de edad, asimismo tras verificar lo dejado en el
lugar, se constató que se trataba de un matafuego, un gato hidráulico y varias
herramientas de mano, los cuales fueron secuestrados bajo las formalidades
legales correspondientes.
Posteriormente, según las
primeras averiguaciones realizadas resulto que dichos elementos habrían sido
sustraídos de un automóvil -marca Fiat Uno- que se encontraba en inmediaciones
de calle Suecia de esta ciudad.
Por tal motivo, el hombre y los
elementos secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial,
donde se continúan con las diligencias de rigor.