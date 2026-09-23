miércoles, 23 de septiembre de 2026

La Policía de Corrientes avanza en la digitalización del control ganadero

Con el objetivo de modernizar y optimizar los controles de embarque y tránsito ganadero, el jefe de Policía de Corrientes, comisario general Lic. Miguel Ángel Leguizamón, mantuvo una reunión de trabajo con el director general de Rentas, Alejandro Crivelli, y el coordinador regional del SENASA, Carlos Alarcón.

Durante el encuentro, se avanzó en las gestiones para la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Seguridad y los organismos involucrados, que permitirá fortalecer las herramientas tecnológicas aplicadas al control de la actividad ganadera.

La iniciativa contempla que las Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica de la Policía de Corrientes cuenten con usuarios habilitados para acceder, en tiempo real y desde el terreno, a la base digital de datos de la Dirección General de Rentas, facilitando la consulta y verificación de información vinculada al embarque y tránsito de ganado.

Esta herramienta permitirá agilizar los procedimientos de control, optimizar la coordinación entre los organismos y brindar mayores condiciones de seguridad y transparencia a los productores ganaderos, mediante la incorporación de tecnología y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre las instituciones.