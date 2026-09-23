La Policía de Corrientes avanza en la digitalización del control ganadero

Durante el encuentro, se avanzó
en las gestiones para la firma de un convenio de cooperación interinstitucional
entre el Ministerio de Seguridad y los organismos involucrados, que permitirá
fortalecer las herramientas tecnológicas aplicadas al control de la actividad
ganadera.
La iniciativa contempla que las
Unidades Especiales de Seguridad Rural y Ecológica de la Policía de Corrientes
cuenten con usuarios habilitados para acceder, en tiempo real y desde el
terreno, a la base digital de datos de la Dirección General de Rentas,
facilitando la consulta y verificación de información vinculada al embarque y
tránsito de ganado.
Esta herramienta permitirá agilizar los procedimientos de control, optimizar la coordinación entre los organismos y brindar mayores condiciones de seguridad y transparencia a los productores ganaderos, mediante la incorporación de tecnología y el fortalecimiento del trabajo conjunto entre las instituciones.