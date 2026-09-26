sábado, 26 de septiembre de 2026

La Policía de Corrientes separó del cargo al efectivo que habría cobrado una multa irregular en el acceso al puente General Belgrano

La Policía de Corrientes informa que un efectivo de la Dirección Vial fue separado de sus funciones tras tomar conocimiento de un posible procedimiento irregular ocurrido en el acceso al puente General Belgrano, con un ciudadano de nacionalidad brasileña.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades, el organismo recuerda que las multas deben abonarse únicamente por los canales oficiales habilitados.

La Institución reafirma su compromiso con la legalidad, la transparencia y el estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones del personal policial.

Fuente: www.radiodos.com.ar