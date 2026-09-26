La Policía de Corrientes separó del cargo al efectivo que habría cobrado una multa irregular en el acceso al puente General Belgrano

La Policía de Corrientes informa que un efectivo de la Dirección Vial fue separado de sus funciones tras tomar conocimiento de un posible procedimiento irregular ocurrido en el acceso al puente General Belgrano, con un ciudadano de nacionalidad brasileña.
Mientras avanzan las actuaciones
judiciales y administrativas correspondientes para esclarecer el hecho y
determinar responsabilidades, el organismo recuerda que las multas deben
abonarse únicamente por los canales oficiales habilitados.
La Institución reafirma su
compromiso con la legalidad, la transparencia y el estricto cumplimiento de los
deberes y obligaciones del personal policial.
Fuente: www.radiodos.com.ar