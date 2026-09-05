sábado, 5 de septiembre de 2026

La Policía demoró a un joven por merodeo

En la mañana de hoy 05-09-26, Efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (G.R.I.M. II), mientras realizaban recorridas de prevención de ilícitos por distintos sectores de la ciudad, demoraron a un joven que se encontraba merodeando domicilios y vehículos estacionados.

El procedimiento se concretó alrededor de las 08:00 horas, en inmediaciones de las calles Santiago Zibellman y Ávalos Omar Alberto, donde los efectivos observaron a un joven de 18 años de edad, que se encontraba recorriendo y observando distintos domicilios y vehículos estacionados, situación que generaba intranquilidad entre los vecinos.

Ante esta circunstancia, el personal policial procedió a su demora preventiva y posterior traslado hasta la Comisaría Seccional Vigésima Primera, por razones de jurisdicción, donde se prosiguió con los tramites que corresponden.