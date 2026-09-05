La Policía demoró a un joven por merodeo

En la mañana de hoy 05-09-26,
Efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (G.R.I.M. II),
mientras realizaban recorridas de prevención de ilícitos por distintos sectores
de la ciudad, demoraron a un joven que se encontraba merodeando domicilios y
vehículos estacionados.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 08:00 horas, en inmediaciones de las calles Santiago Zibellman
y Ávalos Omar Alberto, donde los efectivos observaron a un joven de 18 años de
edad, que se encontraba recorriendo y observando distintos domicilios y
vehículos estacionados, situación que generaba intranquilidad entre los
vecinos.
Ante esta circunstancia, el personal policial procedió a su demora preventiva y posterior traslado hasta la Comisaría Seccional Vigésima Primera, por razones de jurisdicción, donde se prosiguió con los tramites que corresponden.