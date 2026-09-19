La Policía desbarató dos kioscos de drogas en Curuzú Cuatiá: Hay tres personas demoradas

Como resultado de los
procedimientos, en uno de los domicilios se secuestraron 79 envoltorios con
cocaína, además dinero en efectivo -$2.450.000-, dos teléfonos celulares y
otros elementos. Así mismo, fueron aprehendidos dos hombres y una mujer, todos
mayores de edad.
En el segundo inmueble, los
efectivos incautaron una “roca” de cocaína, con un peso cercano a los 100
gramos, $600.000 en efectivo y un automóvil -marca Volkswagen Senda-. Al
respecto a las sustancias se realizaron los correspondientes test, los cuales arrojaron
resultado positivo para cocaína.
Cabe mencionar que los
procedimientos se realizaron con la colaboración del Grupo de Tareas
Operacionales (G.T.O.) y la Comisaría distrito Primera de Curuzú Cuatia, y la
presencia del fiscal interviniente.
Los aprehendidos junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites que corresponden.