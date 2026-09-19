sábado, 19 de septiembre de 2026

La Policía desbarató dos kioscos de drogas en Curuzú Cuatiá: Hay tres personas demoradas

Ayer 18-09-26, en el marco de una investigación llevada adelante por la División de investigaciones de Curuzú Cuatiá en colaboración con la unidad fiscal interviniente, se diligenciaron dos órdenes de allanamiento en el barrio Yagua Rincón, y la participación de distintas dependencias policiales, en el cual se desarticularon dos “kioscos”.

Como resultado de los procedimientos, en uno de los domicilios se secuestraron 79 envoltorios con cocaína, además dinero en efectivo -$2.450.000-, dos teléfonos celulares y otros elementos. Así mismo, fueron aprehendidos dos hombres y una mujer, todos mayores de edad.

En el segundo inmueble, los efectivos incautaron una “roca” de cocaína, con un peso cercano a los 100 gramos, $600.000 en efectivo y un automóvil -marca Volkswagen Senda-. Al respecto a las sustancias se realizaron los correspondientes test, los cuales arrojaron resultado positivo para cocaína.

Cabe mencionar que los procedimientos se realizaron con la colaboración del Grupo de Tareas Operacionales (G.T.O.) y la Comisaría distrito Primera de Curuzú Cuatia, y la presencia del fiscal interviniente.

Los aprehendidos junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites que corresponden.