La Policía desbarató tres kioscos de drogas: Secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo, hay un demorado

Los oficios judiciales fueron
diligenciados en viviendas ubicadas por calles Sánchez Bustamante a la altura
2.700 aproximadamente y por calle Siracusa del Bº Santa Lucia, de igual forma
lo hicieron, por calle Ramos Mejía del Bº San Marcelo, lugares donde bajo las
formalidades legales procedieron al secuestro de dinero en efectivo, cuatro
celulares, elementos para corte y fraccionamiento, como bolsas y recortes de
nylon, tijeras, encendedores, tarjetas, cuadernos y libretas de anotaciones,
asimismo, hallaron 65 micro dosis y dos envoltorios de sustancias blanquecinas,
las cuales tras el correspondiente test orientativo arrojaron resultado
positivo para clorhidrato de cocaína.
En este contexto, varias personas fueron identificadas y un hombre mayor de edad fue aprehendido, siendo puesto a disposición de la justicia y trasladado junto a lo secuestrado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.