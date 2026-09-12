sábado, 12 de septiembre de 2026

La Policía desbarató tres kioscos de drogas: Secuestraron cocaína, marihuana y dinero en efectivo, hay un demorado

En la jornada de ayer 11-09-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado junto a sus pares de las Divisiones de Infantería y P.A.R., en relación a actuaciones judiciales por supuesta infracción a la Ley Nº 23.737, diligenciaron tres órdenes de allanamientos, donde secuestraron varias cosas, como dinero en efectivo, cocaína, celulares, entre otras, además, aprehendieron a un hombre.

Los oficios judiciales fueron diligenciados en viviendas ubicadas por calles Sánchez Bustamante a la altura 2.700 aproximadamente y por calle Siracusa del Bº Santa Lucia, de igual forma lo hicieron, por calle Ramos Mejía del Bº San Marcelo, lugares donde bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de dinero en efectivo, cuatro celulares, elementos para corte y fraccionamiento, como bolsas y recortes de nylon, tijeras, encendedores, tarjetas, cuadernos y libretas de anotaciones, asimismo, hallaron 65 micro dosis y dos envoltorios de sustancias blanquecinas, las cuales tras el correspondiente test orientativo arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

En este contexto, varias personas fueron identificadas y un hombre mayor de edad fue aprehendido, siendo puesto a disposición de la justicia y trasladado junto a lo secuestrado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.