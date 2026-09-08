martes, 8 de septiembre de 2026

La Policía desbarató un kiosco de drogas en Goya, hay cuatro personas demoradas

En la mañana del sábado 05-09-26, en el marco de las acciones que lleva adelante la Policía de Corrientes contra el narcomenudeo, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Quinta de Goya, diligenciaron una orden de allanamiento que permitió secuestrar cocaína, marihuana y dinero en efectivo; además cuatro personas fueron aprehendidas.

Dicho procedimiento se concretó en un domicilio ubicado en calles Anchorena y San Juan del Barrio Francisco Primero de esa Ciudad, donde los efectivos tras realizar las diligencias correspondientes, procedieron al secuestro de una sustancia blanquecina y de una sustancia vegetal, las cuales, al realizar los correspondientes test orientativos de campo, ambas sustancias arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana, respectivamente.

Asimismo, durante el procedimiento se secuestró dinero en efectivo; como así también, se procedió a la aprehensión de dos mujeres y dos hombres, todos mayores de edad.

Las personas junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.