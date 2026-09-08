La Policía desbarató un kiosco de drogas en Goya, hay cuatro personas demoradas

Dicho procedimiento se concretó
en un domicilio ubicado en calles Anchorena y San Juan del Barrio Francisco
Primero de esa Ciudad, donde los efectivos tras realizar las diligencias
correspondientes, procedieron al secuestro de una sustancia blanquecina y de
una sustancia vegetal, las cuales, al realizar los correspondientes test
orientativos de campo, ambas sustancias arrojaron resultado positivo para
cocaína y marihuana, respectivamente.
Asimismo, durante el
procedimiento se secuestró dinero en efectivo; como así también, se procedió a
la aprehensión de dos mujeres y dos hombres, todos mayores de edad.
Las personas junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.