La Policía desbarató tres kioscos de drogas en Goya: Hay tres personas demoradas

Los procedimientos se realizaron
con la colaboración del Grupo Táctico Operativo -G.T.O- y de la División Canes
K9, además contaron con la presencia del Director de la Unidad Regional II Goya
Comisario Mayor Moreles Valentin.
Como resultado de los oficios
judiciales diligenciados, los efectivos procedieron al secuestro de dosis de
cocaína y marihuana, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, entre
ellos teléfonos celulares, asimismo, se secuestró una motocicleta, la cual
presuntamente sería utilizada para el delivery de los estupefacientes.
Al respecto, fueron aprehendidos
dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes junto con los elementos
secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Interviniente, siendo
trasladados hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los
trámites correspondientes.