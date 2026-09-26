sábado, 26 de septiembre de 2026

La Policía desbarató tres kioscos de drogas en Goya: Hay tres personas demoradas

Personal de la Comisaría de Distrito Primera de Goya en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación por supuesto narcomenudeo, diligencio de manera simultánea tres órdenes de allanamientos, en los cuales lograron la aprehensión de tres personas y el secuestro de dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo entre otros elementos de interés.

Los procedimientos se realizaron con la colaboración del Grupo Táctico Operativo -G.T.O- y de la División Canes K9, además contaron con la presencia del Director de la Unidad Regional II Goya Comisario Mayor Moreles Valentin.

Como resultado de los oficios judiciales diligenciados, los efectivos procedieron al secuestro de dosis de cocaína y marihuana, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, asimismo, se secuestró una motocicleta, la cual presuntamente sería utilizada para el delivery de los estupefacientes.

Al respecto, fueron aprehendidos dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes junto con los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Unidad Fiscal Interviniente, siendo trasladados hasta la citada dependencia policial donde se continúan con los trámites correspondientes.