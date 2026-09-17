jueves, 17 de septiembre de 2026

La Policía desbarató un kiosco de drogas en Bella Vista: Hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Segunda de Bella Vista, en el marco de investigaciones iniciadas por supuesto narcomenudeo con la intervención de la Unidad Fiscal, diligenciaron una orden de allanamiento, donde secuestraron varias cosas y aprehendieron a una persona.

El oficio judicial fue diligenciado por los citados efectivos en una vivienda ubicada en el Barrio Costa Esperanza de la citada localidad, donde bajo las formalidades legales procedieron al secuestro de dosis de sustancia de origen vegetal, las cuales resultaron positivas para marihuana tras el narco test realizado, asimismo se secuestró dinero en efectivo, trece teléfonos celulares de distintas marcas, un arma de fuego, elementos de corte y fraccionamiento.

En este contexto, un hombre mayor de edad, fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia junto a lo secuestrado, siendo posteriormente trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con las diligencias de rigor.