La Policía desbarató un kiosco de drogas en Bella Vista: Hay un demorado

El oficio judicial fue
diligenciado por los citados efectivos en una vivienda ubicada en el Barrio
Costa Esperanza de la citada localidad, donde bajo las formalidades legales
procedieron al secuestro de dosis de sustancia de origen vegetal, las cuales resultaron
positivas para marihuana tras el narco test realizado, asimismo se secuestró
dinero en efectivo, trece teléfonos celulares de distintas marcas, un arma de
fuego, elementos de corte y fraccionamiento.
En este contexto, un hombre mayor
de edad, fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia junto a lo
secuestrado, siendo posteriormente trasladados a la citada dependencia, donde
se continuaron con las diligencias de rigor.