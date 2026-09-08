La Policía localizó y detuvo a un hombre vinculado en un ilícito

En la jornada de ayer 10-08-26, efectivos policiales de la Dirección General de Delitos Complejos y Delitos Informáticos, en el marco de una causa judicial por supuesto robo simple llevó adelante tareas investigativas y de búsqueda tendientes a establecer el paradero de un ciudadano, sobre quien pesaba una orden judicial de búsqueda, localización y detención.
Como resultado de las diligencias
realizadas, los efectivos lograron dar con el paradero de esta persona,
tratándose de un joven de 25 años de edad, quien era requerido por el Tribunal
Oral Penal N.º 1 de esta ciudad.
El detenido fue puesto a
disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada
dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor que corresponde.