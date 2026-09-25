Esquina: La Policía puso a resguardo a un búho joven que se encontraba en una vivienda y fue devuelto a su hábitat natural

En horas de la mañana de ayer 24-09-26, efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad rural y ecológica de Esquina, fueron alertados por vecinos de una vivienda ubicada sobre avenida Eva Perón de la ciudad de Esquina sobre la presencia de un ejemplar joven de ñacurutú, también conocido como búho americano, que se encontraba frente al domicilio y aparentaba estar desorientado.
Ante esta situación, una comisión
policial se hizo presente en el lugar y logró resguardar al ave sin causarle
lesiones. Tras verificar que se encontraba en buenas condiciones, los efectivos
procedieron a trasladarla hasta un sector adecuado y seguro para su posterior
liberación.
Finalmente, el ejemplar fue reintegrado a su ambiente natural, evitando situaciones que pudieran generar un riesgo su integridad.