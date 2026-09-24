La Policía realizará un gran operativo de Seguridad por la Fiesta del Estudiante en Empedrado

Este Plan de Seguridad, se
implementará antes, durante y después de la culminación de todas las
actividades y eventos, basándose en la distribución estratégica de los recursos
humanos y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión
de delitos; como así también la seguridad vial y actuar ante cualquier
circunstancia que amerite la intervención policial, para que dichos eventos se
desarrollen con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades
con los organizadores, autoridades municipales, bomberos, hospital, entre
otras.
En este sentido y teniendo en
cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que
en los diferentes controles policiales y los distintos accesos de dicha ciudad,
se advierta a los conductores, sobre este evento que se desarrollará, para que
tomen las precauciones del caso.
Al respecto, se establecerá un
corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el
operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier
eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.
Por tal motivo, se solicita
colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a
quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en
cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin
de mantener el orden y la seguridad pública.