jueves, 24 de septiembre de 2026

La Policía realizará un gran operativo de Seguridad por la Fiesta del Estudiante en Empedrado

Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional VII°- Saladas y de las Comisarías de distrito que le dependen, la Dirección General de Seguridad Vial, la Dirección General de Seguridad Rural y Ecológica y la Dirección General de Grupos Especiales, se ha dispuesto un operativo de seguridad, con motivo de la "LIX Fiesta Provincial de los Estudiantes", la que se llevara a cabo los días Viernes 25, Sábado 26 y Domingo 27 de Septiembre del presente año 2026, a desarrollarse en el Anfiteatro Municipal "Marcos Herminio Ramírez" y camping municipal "Gerónimo Merello", ubicado en calle Fanfarria Alto Perú esquina Chile y Rio Paraná de la citada Localidad; previéndose una masiva concurrencia de público.

Este Plan de Seguridad, se implementará antes, durante y después de la culminación de todas las actividades y eventos, basándose en la distribución estratégica de los recursos humanos y materiales, para evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la seguridad vial y actuar ante cualquier circunstancia que amerite la intervención policial, para que dichos eventos se desarrollen con total normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores, autoridades municipales, bomberos, hospital, entre otras.

En este sentido y teniendo en cuenta, la gran afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que en los diferentes controles policiales y los distintos accesos de dicha ciudad, se advierta a los conductores, sobre este evento que se desarrollará, para que tomen las precauciones del caso.

Al respecto, se establecerá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido y seguro hacia los centros asistenciales.

Por tal motivo, se solicita colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.