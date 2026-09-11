La Policía realizará un importante operativo de seguridad por el concierto de "La Renga"

Los distintos controles
policiales y desvíos previamente planificados serán dispuestos a partir de las
08:00 horas de esa jornada, en tanto, el evento, dará su inicio con el ingreso
del público a las 18:00 horas por el acceso de la Avenida Sarmiento, esperándose
una importante concurrencia de público.
Ante ello, la Policía dispondrá
un operativo destinado a garantizar el normal desarrollo de la jornada,
preservar el orden público y brindar seguridad a las personas que concurran.
El servicio contará con la
participación de más de trescientos efectivos policiales de distintas
dependencias junto a la Dirección General de Grupos Especiales, la Dirección
General de Lucha Contra el Fuego, la Dirección de Seguridad Vial y las
Divisiones Especiales de Canes y Caballería.
Desde la Policía de Corrientes se
solicita a quienes circulen por la zona, hacerlo con extrema precaución,
respetar las indicaciones del personal policial y las señalizaciones
dispuestas, teniendo en cuenta el importante movimiento vehicular que generará
el evento.
Se recomienda especialmente a los
conductores reducir la velocidad, respetar las indicaciones y circular con la
documentación correspondiente, contribuyendo de esta manera a la seguridad vial
y al normal desarrollo del concierto.
El dispositivo se extenderá desde el inicio de las actividades, durante y hasta la finalización del mismo.