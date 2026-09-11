viernes, 11 de septiembre de 2026

La Policía realizará un importante operativo de seguridad por el concierto de "La Renga"

La Policía de Corrientes implementará un dispositivo especial de seguridad y prevención con motivo de la realización del concierto musical de "La Renga", que tendrá lugar este sábado 12 de septiembre en el Anfiteatro Tránsito Cocomarola.

Los distintos controles policiales y desvíos previamente planificados serán dispuestos a partir de las 08:00 horas de esa jornada, en tanto, el evento, dará su inicio con el ingreso del público a las 18:00 horas por el acceso de la Avenida Sarmiento, esperándose una importante concurrencia de público.

Ante ello, la Policía dispondrá un operativo destinado a garantizar el normal desarrollo de la jornada, preservar el orden público y brindar seguridad a las personas que concurran.

El servicio contará con la participación de más de trescientos efectivos policiales de distintas dependencias junto a la Dirección General de Grupos Especiales, la Dirección General de Lucha Contra el Fuego, la Dirección de Seguridad Vial y las Divisiones Especiales de Canes y Caballería.

Desde la Policía de Corrientes se solicita a quienes circulen por la zona, hacerlo con extrema precaución, respetar las indicaciones del personal policial y las señalizaciones dispuestas, teniendo en cuenta el importante movimiento vehicular que generará el evento.

Se recomienda especialmente a los conductores reducir la velocidad, respetar las indicaciones y circular con la documentación correspondiente, contribuyendo de esta manera a la seguridad vial y al normal desarrollo del concierto.

El dispositivo se extenderá desde el inicio de las actividades, durante y hasta la finalización del mismo.