jueves, 24 de septiembre de 2026

La Policía recuperó una bicicleta recientemente sustraída

En la mañana de ayer 23-09-26, efectivos policiales de la Comisara 8va. Urbana, realizando recorridas de prevención, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911., sobre la sustracción de una bicicleta, la cual, junto a la colaboración de un vecino, lograron aprehender a un hombre y recuperar el rodado.

El procedimiento se concretó cerca de las 07:00 horas, en inmediaciones de la Avenida Cartagena, luego de que los efectivos tomaron conocimiento del ilícito y acudieran al lugar rápidamente, encontrándose con un ciudadano quien habría demorado a un hombre, mayor de edad, que tenía en su poder una bicicleta -marca Fire Bird rodado 29-, la cual, tras las primeras averiguaciones, resulto ser la denunciada como sustraída recientemente, por lo que los citados efectivos procedieron al secuestro de la misma y a la aprehensión del hombre.

Al respecto, el rodado recuperado junto al aprehendido, fueron puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la dependencia policial donde se prosiguieron con los tramites de rigor.