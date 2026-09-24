La Policía recuperó una bicicleta recientemente sustraída

El procedimiento se concretó
cerca de las 07:00 horas, en inmediaciones de la Avenida Cartagena, luego de
que los efectivos tomaron conocimiento del ilícito y acudieran al lugar
rápidamente, encontrándose con un ciudadano quien habría demorado a un hombre,
mayor de edad, que tenía en su poder una bicicleta -marca Fire Bird rodado 29-,
la cual, tras las primeras averiguaciones, resulto ser la denunciada como
sustraída recientemente, por lo que los citados efectivos procedieron al
secuestro de la misma y a la aprehensión del hombre.
Al respecto, el rodado recuperado
junto al aprehendido, fueron puesto a disposición de la Unidad Fiscal en turno
y trasladados a la dependencia policial donde se prosiguieron con los tramites
de rigor.