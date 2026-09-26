sábado, 26 de septiembre de 2026

La Policía secuestró dos bultos de marihuana ocultos en una encomienda

En horas del mediodía de hoy 26-09-26, efectivos policiales División General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, tras un llamado anónimo, secuestraron dos grandes bultos de sustancia de origen vegetal, las cuales se encontraban en una encomienda con destino al interior de la Provincia.

El procedimiento se concretó alrededor de las 12:00 horas, momento en que los efectivos policiales recepcionaron un llamado telefónico anónimo, informando que en una casa comercial de encomiendas, se encontraba un paquete conteniendo estupefacientes, por lo que acudieron de inmediato al lugar, ubicado en inmediaciones de las calles Brasil y Belgrano, donde procedieron al secuestro preventivo de dos bultos de gran tamaño, confeccionados en bolsa de nylon, conteniendo en su interior sustancia vegetal amarronada, de los cuales, uno contenía siete envoltorios de menor tamaño.

Ante tal circunstancia, se realizó las pruebas de orientación correspondientes, que arrojaron resultado positivo para Cannabis Sativa- marihuana.

Al respecto, lo secuestrado fue puestos a disposición de la justicia y trasladado a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.