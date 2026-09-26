La Policía secuestró dos bultos de marihuana ocultos en una encomienda

El procedimiento se concretó
alrededor de las 12:00 horas, momento en que los efectivos policiales
recepcionaron un llamado telefónico anónimo, informando que en una casa
comercial de encomiendas, se encontraba un paquete conteniendo estupefacientes,
por lo que acudieron de inmediato al lugar, ubicado en inmediaciones de las
calles Brasil y Belgrano, donde procedieron al secuestro preventivo de dos
bultos de gran tamaño, confeccionados en bolsa de nylon, conteniendo en su
interior sustancia vegetal amarronada, de los cuales, uno contenía siete
envoltorios de menor tamaño.
Ante tal circunstancia, se
realizó las pruebas de orientación correspondientes, que arrojaron resultado
positivo para Cannabis Sativa- marihuana.
Al respecto, lo secuestrado fue puestos a disposición de la justicia y trasladado a la citada dirección, donde se continuaron con los tramites de rigor.