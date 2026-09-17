La Policía secuestró una moto que fue utilizada en un arrebato

El procedimiento se concretó
cerca de las 16:00 horas, cuando los efectivos tomaron conocimiento que dos
personas del sexo masculino a bordo de una motocicleta utilizando la modalidad
del “arrebato” habrían sustraído un teléfono celular -marca IPhone 16- en la
intersección de las calles Alberdi y General Paz.
Por tal motivo se realizó en
forma inmediata un amplio despliegue, y tras observar las cámaras de seguridad
de las inmediaciones se pudo obtener datos ciertos del rodado y sus ocupantes y
con los datos aportados por la denunciante, posteriormente lograron hallar una
motocicleta marca -honda wave- estacionada sobre Pasaje Campaña al 1000, con
similares características a la utilizada para cometer el ilícito, y al no poder
dar con su propietario en el lugar, procedieron al secuestro preventivo del
rodado.
En este contexto, la motocicleta fue puesta a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladada a la citada dependencia donde se prosiguieron con las distintas diligencias, a fin de localizar y aprehender a los presuntos autores.