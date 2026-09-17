jueves, 17 de septiembre de 2026

La Policía secuestró una moto que fue utilizada en un arrebato

En la siesta de ayer 16-09-26, efectivos policiales de la Comisaria Segunda Urbana, tras ser alertados sobre la sustracción de un teléfono celular, en un rápido accionar, lograron secuestrar una motocicleta, presuntamente utilizada para cometer el ilícito.

El procedimiento se concretó cerca de las 16:00 horas, cuando los efectivos tomaron conocimiento que dos personas del sexo masculino a bordo de una motocicleta utilizando la modalidad del “arrebato” habrían sustraído un teléfono celular -marca IPhone 16- en la intersección de las calles Alberdi y General Paz.

Por tal motivo se realizó en forma inmediata un amplio despliegue, y tras observar las cámaras de seguridad de las inmediaciones se pudo obtener datos ciertos del rodado y sus ocupantes y con los datos aportados por la denunciante, posteriormente lograron hallar una motocicleta marca -honda wave- estacionada sobre Pasaje Campaña al 1000, con similares características a la utilizada para cometer el ilícito, y al no poder dar con su propietario en el lugar, procedieron al secuestro preventivo del rodado.

En este contexto, la motocicleta fue puesta a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladada a la citada dependencia donde se prosiguieron con las distintas diligencias, a fin de localizar y aprehender a los presuntos autores.