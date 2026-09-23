miércoles, 23 de septiembre de 2026

La Policía secuestró una motocicleta de dudosa procedencia

Efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal -D.I.C.-, en el marco de recorridas de prevención de ilícitos, encontrándose en el barrio Virgen de los Dolores y zonas aledañas localizaron una motocicleta, estacionada sobre calle Demetrio Molina, sin ocupantes, la cual registraba pedido de secuestro vigente.

La motocicleta se trata de una -marca Honda modelo Twister 250c.c-, al verificar los números identificatorios del rodado, se constató que registraba un pedido de secuestro vigente, en el marco de una causa por supuesto robo de vehículo, denunciado ante la Comisaría Quinta de Capital.

Durante las diligencias se presentó quien manifestó ser el actual propietario del vehículo, indicando que la motocicleta había sido sustraída a su anterior titular, recuperada posteriormente y que se habría ampliado la denuncia correspondiente. No obstante, al continuar vigente la medida judicial, se procedió al secuestro preventivo del rodado.

El rodado secuestrado, por disposición de la autoridad fiscal interviniente, fue remitida a la Comisaría Quinta, a fin de continuar con los trámites legales correspondientes.