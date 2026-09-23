La Policía secuestró una motocicleta de dudosa procedencia

La motocicleta se trata de una
-marca Honda modelo Twister 250c.c-, al verificar los números identificatorios
del rodado, se constató que registraba un pedido de secuestro vigente, en el
marco de una causa por supuesto robo de vehículo, denunciado ante la Comisaría
Quinta de Capital.
Durante las diligencias se
presentó quien manifestó ser el actual propietario del vehículo, indicando que
la motocicleta había sido sustraída a su anterior titular, recuperada
posteriormente y que se habría ampliado la denuncia correspondiente. No obstante,
al continuar vigente la medida judicial, se procedió al secuestro preventivo
del rodado.
El rodado secuestrado, por disposición de la autoridad fiscal interviniente, fue remitida a la Comisaría Quinta, a fin de continuar con los trámites legales correspondientes.