Los vecinos de Corrientes eligen: 10 fotos finalistas van por el premio del concurso "La ciudad que queremos florece"

La Municipalidad de Corrientes
dio a conocer las diez fotografías finalistas del concurso "La ciudad que
queremos florece", que en su primera edición reunió gran participación.
Las imágenes fueron seleccionadas por un jurado convocado especialmente para la
ocasión y ahora pasan a la votación popular en @municorrientes.
La convocatoria, impulsada desde
la gestión del intendente Claudio Polich, fue libre y gratuita y permaneció
abierta hasta el pasado domingo 20 de septiembre. La consigna invitó a capturar
con el celular la imagen de un árbol favorito de la ciudad en flor, sin
requerir experiencia previa. El objetivo fue promover la belleza natural de
Corrientes, poner en valor su flora urbana y estimular el cuidado del ambiente
y de los espacios públicos.
La respuesta alcanzó más de 2.000
fotografías y reflejó el interés generado por la propuesta.
Los diez finalistas son:
• Agustina Cantero
• Gastón Emiliano Monzón
• Nicolás Abel Martínez Mencía
• María del Pilar Salas
• Walter Alejandro Rivero
• Agustina Romero Jensen
• Paula Nazarena Sztyk
• Agustina Valeria Cabral Méndez
• Máximo Pirchi
• Marlene Demitrenko
Las fotografías (identificadas
con un número del 1 al 10) ya fueron publicadas este viernes 25 de septiembre
en @municorrientes. Los vecinos y vecinas pueden votar colocando en los
comentarios el número de su foto favorita hasta el lunes 28 de septiembre a las
9.
La imagen con más votos será la
ganadora y su autor o autora recibirá un iPhone 17 Pro Max. El resultado se
comunicará ese mismo lunes en las redes municipales.
LA LABOR DEL JURADO
La preselección técnica estuvo a
cargo del jurado integrado por el pastor Ignacio Tellechea, en representación
del culto evangélico; Fernando Cuenya, por el Arzobispado de Corrientes;
Gustavo Martínez, director del Vivero Municipal; Diana Correa, encargada de
cuadrillas de Espacios Públicos en la zona Costanera; Angela Burgos, profesora
de Paisajismo en la Universidad Nacional del Nordeste; e Isidro
"Cachito" Monzón, fotoreportero de amplia trayectoria en medios
locales.
El jurado consideró la identidad
local y la representación de la vida cotidiana; la narrativa conceptual,
calidad, pertinencia y emotividad de la descripción; y la estética visual,
incluyendo composición, manejo de la luz e impacto general.
Durante la deliberación, Isidro
"Cachito" Monzón destacó: "Felicito a la Municipalidad por haber
hecho este concurso. Para mí es una alegría tremenda por la cantidad de jóvenes
aprendiendo lo que es la fotografía".
Gustavo Martínez sostuvo:
"Es un evento que revaloriza el ambiente, la flora urbana. Estamos
haciendo un esfuerzo enorme por recomponer el paisaje urbano y este tipo de
eventos estimula el compromiso ciudadano de cuidar y valorar lo que se tiene".
Ignacio Tellechea, en tanto, señaló: "Son fotos muy buenas, tomadas con profesionalismo, desde distintos ángulos. Fue una experiencia muy buena", y remarcó que la propuesta "hace que en la ciudad pueda valorar más nuestras flores naturales", concluyó.