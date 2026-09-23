miércoles, 23 de septiembre de 2026

Lucha contra el abigeato en Alvear: Tras dos allanamientos la Policía recuperó 60 cabezas de ganado, hay dos demorados

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Alvear, en el marco de una investigación por supuesto abigeato en colaboración de la unidad fiscal rural interviente, llevaron adelante una serie de procedimientos que permitieron el secuestro de ganado vacuno, elementos vinculados a la actividad rural y la demora de dos hombres.

Las actuaciones se iniciaron tras un procedimiento realizado en el paraje Santa Rosa, donde se había secuestrado preventivamente un freezer con restos cárnicos. A partir de las tareas investigativas se solicitaron y obtuvieron dos órdenes de allanamiento y registro.

Al diligenciarse las ordenes de allanamientos, los efectivos secuestraron un total de 60 cabezas de ganado que presentaban distintas irregularidades en sus marcas y señales. Además, se incautaron elementos vinculados a tareas rurales y de faena, entre ellos equipos de aperos, cuchillos y una sierra carnicera de mano. Cabe señalar que para el operativo se contó con la colaboración de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de La Cruz.

Como resultado del procedimiento, y por disposición de la Fiscalía interviniente, fueron demorados dos hombres mayores de edad. Posteriormente, se realizaron pericias veterinarias sobre los animales secuestrados, logrando establecer que dos pertenecían al damnificado y otros 44 a familiares de uno de los involucrados, siendo restituidos a sus propietarios tras la correspondiente verificación documental.

En cuanto, a los 14 animales restantes continúan secuestrados y a disposición de la Fiscalía, hasta tanto se determine fehacientemente su procedencia, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.