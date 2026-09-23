Lucha contra el abigeato en Alvear: Tras dos allanamientos la Policía recuperó 60 cabezas de ganado, hay dos demorados

Las actuaciones se iniciaron tras
un procedimiento realizado en el paraje Santa Rosa, donde se había secuestrado
preventivamente un freezer con restos cárnicos. A partir de las tareas
investigativas se solicitaron y obtuvieron dos órdenes de allanamiento y
registro.
Al diligenciarse las ordenes de
allanamientos, los efectivos secuestraron un total de 60 cabezas de ganado que
presentaban distintas irregularidades en sus marcas y señales. Además, se
incautaron elementos vinculados a tareas rurales y de faena, entre ellos
equipos de aperos, cuchillos y una sierra carnicera de mano. Cabe señalar que
para el operativo se contó con la colaboración de la Unidad Especial de
Seguridad Rural y Ecológica de La Cruz.
Como resultado del procedimiento,
y por disposición de la Fiscalía interviniente, fueron demorados dos hombres
mayores de edad. Posteriormente, se realizaron pericias veterinarias sobre los
animales secuestrados, logrando establecer que dos pertenecían al damnificado y
otros 44 a familiares de uno de los involucrados, siendo restituidos a sus
propietarios tras la correspondiente verificación documental.
En cuanto, a los 14 animales restantes continúan secuestrados y a disposición de la Fiscalía, hasta tanto se determine fehacientemente su procedencia, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.