martes, 8 de septiembre de 2026

Lucha contra el narcotráfico en Virasoro: La Policía secuestro paquetes de marihuana

En la jornada del domingo 06-09-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Cuarta de Gobernador Virasoro, en el marco de los permanentes operativos de prevención y lucha contra el narcotráfico y narcomenudeo, interceptaron una motocicleta y secuestraron más de cinco kilogramos de marihuana, que era transportada en un bolso y una mochila.

El procedimiento se concretó sobre Ruta Provincial Nº 37, en la zona conocida como camino a Unión, aproximadamente a dos kilómetros del acceso a Gobernador Virasoro.

Durante la intervención, los efectivos procedieron a la identificación del conductor, un hombre mayor de edad, y a la inspección de los elementos que transportaba. En el interior de un bolso y una mochila hallaron cinco paquetes de gran tamaño, que contenían una sustancia vegetal.

Tras realizarse las pruebas correspondientes, se determinó que se trataba de marihuana, con un peso superior a los 5 kilogramos.

El sujeto junto a lo secuestrado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.