Lucha contra el narcotráfico en Virasoro: La Policía secuestro paquetes de marihuana

El procedimiento se concretó
sobre Ruta Provincial Nº 37, en la zona conocida como camino a Unión,
aproximadamente a dos kilómetros del acceso a Gobernador Virasoro.
Durante la intervención, los
efectivos procedieron a la identificación del conductor, un hombre mayor de
edad, y a la inspección de los elementos que transportaba. En el interior de un
bolso y una mochila hallaron cinco paquetes de gran tamaño, que contenían una
sustancia vegetal.
Tras realizarse las pruebas
correspondientes, se determinó que se trataba de marihuana, con un peso
superior a los 5 kilogramos.
El sujeto junto a lo secuestrado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.