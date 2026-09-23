Mercedes: La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la mañana de ayer 22-09-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Mercedes, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída y aprehendieron al presunto autor del hecho.
El procedimiento lo realizaron
pasadas las 09:30 horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de una
motocicleta -marca Zanella modelo ZB 110c.c-, por ello ante tal circunstancia y
de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación,
logrando hallar y recuperar el rodado recientemente sustraído, así mismo
procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven mayor de
edad.
El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.