Mercedes: Recuperan dos motocicletas robadas

El procedimiento se concretó
alrededor de las 18:00 horas por calle Sargento Cabral de esa localidad, cuando
realizando las labores investigativas correspondientes, los efectivos lograron
hallar una motocicleta -marca Honda Wave 110cc.- la cual habría sido denunciada
como sustraída, además, en el lugar procedieron al secuestro de una motocicleta
-marca Honda Tornado 250cc.- y tras las averiguaciones pertinentes, el segundo
rodado resulto presentar pedido de secuestro activo en la Provincia de Buenos
Aires.
Al respecto, un hombre mayor de edad fue aprehendido y junto a las motocicletas secuestradas fueron puestos a disposición de la justicia, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.