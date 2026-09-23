miércoles, 23 de septiembre de 2026

Mercedes: Recuperan dos motocicletas robadas

En la tarde de ayer 22-09-26, efectivos policiales de la División de Investigación Criminal -D.I.C.- de la Comisaría Distrito Primera de Mercedes, en el marco de una causa que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal, recuperaron una motocicleta que fuera denunciada como sustraída y hallaron un segundo rodado, el cual, tras las primeras averiguaciones, resulto poseer pedido de secuestro activo.

El procedimiento se concretó alrededor de las 18:00 horas por calle Sargento Cabral de esa localidad, cuando realizando las labores investigativas correspondientes, los efectivos lograron hallar una motocicleta -marca Honda Wave 110cc.- la cual habría sido denunciada como sustraída, además, en el lugar procedieron al secuestro de una motocicleta -marca Honda Tornado 250cc.- y tras las averiguaciones pertinentes, el segundo rodado resulto presentar pedido de secuestro activo en la Provincia de Buenos Aires.

Al respecto, un hombre mayor de edad fue aprehendido y junto a las motocicletas secuestradas fueron puestos a disposición de la justicia, siendo trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.