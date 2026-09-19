Operativos por pesca ilegal: Secuestran una canoa y varios elementos vinculados a la causa

El procedimiento se desarrolló en
la zona conocida como “Cables”, donde los efectivos constataron que una extensa
malla se encontraba nuevamente colocada en el agua. Al intentar identificar y
notificar al ocupante de la embarcación, este habría adoptado una actitud
hostil, extrayendo un cuchillo y posteriormente alejándose del lugar,
ingresando finalmente hacia la zona de monte.
Como resultado de la intervención, se procedió al secuestro preventivo de la canoa, un motor, la malla de pesca, un teléfono celular, documentación, dinero en efectivo y otros elementos personales. Asimismo, se puso en conocimiento de la autoridad judicial interviniente, iniciándose las actuaciones correspondientes por el supuesto delito de atentado y resistencia a la autoridad.