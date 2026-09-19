sábado, 19 de septiembre de 2026

Operativos por pesca ilegal: Secuestran una canoa y varios elementos vinculados a la causa

En el marco de los controles preventivos que se realizan sobre el río Paraná, efectivos de la Policía Rural y Ecológica de Capital, junto con personal de Recursos Naturales y Prefectura Naval Argentina, detectaron una embarcación realizando actividades de pesca en una zona vedada, pese a haber sido previamente advertida sobre la prohibición vigente.

El procedimiento se desarrolló en la zona conocida como “Cables”, donde los efectivos constataron que una extensa malla se encontraba nuevamente colocada en el agua. Al intentar identificar y notificar al ocupante de la embarcación, este habría adoptado una actitud hostil, extrayendo un cuchillo y posteriormente alejándose del lugar, ingresando finalmente hacia la zona de monte.

Como resultado de la intervención, se procedió al secuestro preventivo de la canoa, un motor, la malla de pesca, un teléfono celular, documentación, dinero en efectivo y otros elementos personales. Asimismo, se puso en conocimiento de la autoridad judicial interviniente, iniciándose las actuaciones correspondientes por el supuesto delito de atentado y resistencia a la autoridad.