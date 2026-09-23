Paraje los Vence: Recuperan animales que intentaron robarlos de un campo

Efectivos policiales de la Unidad especial de Seguridad rural y ecológica tomaron conocimiento de una posible faltante de hacienda luego de que el capataz de un establecimiento advirtiera rastros de arreo en el campo.
Ante esta situación, de forma
inmediata los policías se dirigieron al lugar y e iniciaron un recorrido por el
lugar siguiendo las huellas, tal es así, que finalmente localizaron dos vacunos
desorientados dentro de otro potrero del mismo establecimiento y al
inspeccionar los animales, observaron indicios compatibles con que habrían sido
lazados, asimismo, constataron cortes en el alambrado perimetral, los cuales
fueron reparados.
Los animales recuperados fueron restituidos a su propietario, en tanto, en la citada unidad especial se prosigue con los tramites que corresponden.