Paso de los Libres: Demoran a un hombre que intentó robar mercaderías de un supermercado

En horas del mediodía del domingo 20-09-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Paso de los Libres intervinieron en un procedimiento por un supuesto hurto en grado de tentativa, ocurrido en un supermercado ubicado por avenida Belgrano al 1200, donde un hombre habría intentado sustraer mercadería sin abonarla.
El hecho se registró cuando el
propietario del comercio advirtió, a través de las cámaras de seguridad, que un
sujeto ocultaba productos de limpieza entre sus prendas. Al intentar retirarse,
fue interceptado por el comerciante, quien logró que entregara cuatro envases
de detergente que llevaba consigo.
Ante esta situación solicita
presencia policial que realizaban recorridas preventivas por la zona y
observaron una discusión frente al local. Tras entrevistarse con el propietario
e informar al fiscal interviniente, se procedió a la aprehensión del presunto
autor y a la realización de las diligencias correspondientes.