Paso de los Libres: La Policía recuperó herramientas robadas de una vivienda en construcción

El domingo 20-09-26, efectivos
policiales de la Comisaría distrito Tercera de Paso de los Libres, junto con
personal de la División Investigaciones, lograron recuperar elementos que
habrían sido sustraídos de una vivienda en construcción, tras una serie de
tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad.
La investigación se inició a raíz
de la denuncia de un vecino, quien había advertido la faltante de herramientas
y otros elementos de su propiedad, en un inmueble ubicado por calle Leandro N.
Alem al 1400.
A partir de tomar conocimiento
del ilícito, se realizaron diversas diligencias investigativas lo que
posibilitó a los investigadores identificar al presunto autor y establecer que
algunos de los elementos sustraídos habrían sido vendidos a terceros. Como
resultado de estas diligencias, se recuperaron una manguera de aproximadamente
20 metros y una pala de metal, que fueron entregadas voluntariamente por las
personas que las habían adquirido.
Los elementos recuperados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.