miércoles, 23 de septiembre de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó herramientas robadas de una vivienda en construcción

El domingo 20-09-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Tercera de Paso de los Libres, junto con personal de la División Investigaciones, lograron recuperar elementos que habrían sido sustraídos de una vivienda en construcción, tras una serie de tareas investigativas y el análisis de cámaras de seguridad.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de un vecino, quien había advertido la faltante de herramientas y otros elementos de su propiedad, en un inmueble ubicado por calle Leandro N. Alem al 1400.

A partir de tomar conocimiento del ilícito, se realizaron diversas diligencias investigativas lo que posibilitó a los investigadores identificar al presunto autor y establecer que algunos de los elementos sustraídos habrían sido vendidos a terceros. Como resultado de estas diligencias, se recuperaron una manguera de aproximadamente 20 metros y una pala de metal, que fueron entregadas voluntariamente por las personas que las habían adquirido.

Los elementos recuperados quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.