Paso de los Libres: La Policía recuperó una bicicleta robada, hay un demorado

El procedimiento lo concretaron tras tomar conocimiento de la sustracción de una bicicleta -tipo playera, rodado 26- en inmediaciones de Avenida Belgrano al 1400 aproximadamente de esa ciudad, por lo que de manera inmediata el personal del Área de Investigaciones inicio un intenso trabajo de investigación lo que les posibilito identificar al presunto autor del hecho, siendo posteriormente, localizado en la vía pública y aprendido, tratándose de un hombre mayor de edad.
Asimismo, continuando con las diligencias, los investigadores lograron localizar y recuperar el rodado sustraído.
El aprehendido y el rodado recuperado, fueron puesto a disposición de la Justicia y trasladados a la citada dependencia policial, donde se continúan con los tramites correspondientes.