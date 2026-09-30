Paso de los Libres: La Policía recuperó un automóvil y tres cubiertas robadas

La investigación se inició luego
de que un hombre se presentara en una concesionaria de esa ciudad interesado en
adquirir un automóvil -marca Fiat Uno-, solicitando realizar una prueba de
manejo; Tras ser autorizado a circular por las inmediaciones, se retiró del
lugar a bordo del rodado y no regresó.
A partir de las tareas
investigativas, los efectivos lograron localizar e identificar al presunto
involucrado en inmediaciones del barrio 154 Viviendas y posteriormente
establecer que el automóvil había sido llevado a un taller mecánico. En el
lugar se constató la presencia del rodado, aunque presentaba faltantes de
distintos elementos, continuándose con las diligencias para determinar las
circunstancias en que fueron retirados.
Asimismo, los investigadores
establecieron que tres cubiertas del vehículo habían sido comercializadas
previamente en una gomería, donde su propietario hizo entrega voluntaria de las
mismas, procediéndose a su secuestro.
Finalmente, se logró recuperar el
automóvil y las tres cubiertas, los cuales fueron puestos a disposición de la
autoridad judicial interviniente, en tanto, se prosiguen con las diligencias
correspondientes.