miércoles, 30 de septiembre de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó un automóvil y tres cubiertas robadas

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Primera de Paso de los Libres, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en relación con un supuesto hecho de estafa y otras defraudaciones, con la cooperación de la división investigaciones, llevaron adelante distintas tareas que permitieron avanzar en el esclarecimiento del caso y localizar el vehículo involucrado.

La investigación se inició luego de que un hombre se presentara en una concesionaria de esa ciudad interesado en adquirir un automóvil -marca Fiat Uno-, solicitando realizar una prueba de manejo; Tras ser autorizado a circular por las inmediaciones, se retiró del lugar a bordo del rodado y no regresó.

A partir de las tareas investigativas, los efectivos lograron localizar e identificar al presunto involucrado en inmediaciones del barrio 154 Viviendas y posteriormente establecer que el automóvil había sido llevado a un taller mecánico. En el lugar se constató la presencia del rodado, aunque presentaba faltantes de distintos elementos, continuándose con las diligencias para determinar las circunstancias en que fueron retirados.

Asimismo, los investigadores establecieron que tres cubiertas del vehículo habían sido comercializadas previamente en una gomería, donde su propietario hizo entrega voluntaria de las mismas, procediéndose a su secuestro.

Finalmente, se logró recuperar el automóvil y las tres cubiertas, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, se prosiguen con las diligencias correspondientes.