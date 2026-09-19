Paso de los Libres: Recuperan elementos recientemente sustraídos, hay un demorado

Ayer 18-09-26, efectivos policiales de la Comisaría distrito Primera de Paso de los Libres en colaboración de la unidad fiscal interviniente, iniciaron tareas investigativas tras tomar conocimiento de la sustracción de dos reflectores LED del frente de un local comercial, ubicado por avenida San Martín al 1400 de esa ciudad.
A partir de tomar conocimiento
del hecho y luego de las averiguaciones realizadas y el relevamiento de cámaras
de seguridad, personal de la división investigaciones logró identificar al
presunto autor del hecho. Asimismo, se estableció que los elementos habrían
sido entregados previamente al propietario de otro comercio, donde también se
habría registrado la sustracción de otros objetos.
Finalmente, se logró recuperar y secuestrar los dos reflectores y aprehender al presunto autor del hecho, un hombre mayor de edad, siendo puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.