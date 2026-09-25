viernes, 25 de septiembre de 2026

Patrulla de gendarmes halló 800 kilos de marihuana ocultos entre la vegetación a la vera del Río Paraná

MISIONES 

El estupefaciente, fraccionado en picadura y cogollos, estaba distribuido en 22 bultos que habían sido arrojados desde una canoa.

En el marco del “Plan Guacurarí”, los efectivos de la Sección "Núcleo" dependiente del Escuadrón 10 “Eldorado” recorrían por las inmediaciones de la vera del río Paraná, en un sector de vegetación tupida cuando observaron la descarga de un cargamento desde una pequeña embarcación.

Los involucrados al notar la presencia del personal de la Fuerza, se dieron a la fuga en canoa hacia la República del Paraguay.

Ante las altas posibilidades de estar frente a un hecho ilícito, se tomó contacto con la Sede Fiscal Descentralizada de Eldorado, donde se autorizó la inspección del lugar en presencia de testigos.

Durante la requisa, se pudo constatar que se trataba de 22 bultos, de los cuales, 19 contenían 847 paquetes rectangulares de color violeta y los tres restantes poseían cogollos de marihuana.

Se realizó las pruebas de campo Narcotest tanto sobre los ladrillos hallados, que arrojaron resultado positivo para cannabis sativa con un peso de 755 kilos 400 gramos que sumado a los 45 kilos 400 gramos de los cogollos, se obtuvo un total de 800 kilos 800 gramos de la sustancia vegetal.

Luego de esa confirmación, el Magistrado Interviniente ordenó el secuestro del estupefaciente por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.