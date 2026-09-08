martes, 8 de septiembre de 2026

Policías asistieron y trasladaron a una mujer que se encontraba con trabajos de parto

En horas de la mañana de hoy 11-08-26, efectivos policiales de la Comisaría 20º urbana, brindaron asistencia y realizaron el traslado de una mujer que se encontraba en trabajo de parto y requería atención médica de urgencia.

El hecho se registró alrededor de las 07:30 horas, cuando una mujer de 26 años de edad se presentó junto a su pareja en la citada comisaría y manifestó encontrarse en trabajo de parto, cursando aproximadamente nueve meses de gestación.

Ante la situación de emergencia, el personal policial dispuso su inmediato traslado en un móvil policial hacia el Hospital Vidal, dando además aviso al sistema de emergencias 911. Al arribar al nosocomio, la mujer fue recibida en el área de Guardia de Emergencias, donde quedó bajo atención del personal médico.

La rápida intervención de los efectivos permitió garantizar el traslado de la paciente hasta el centro asistencial, donde recibió la correspondiente asistencia médica. 