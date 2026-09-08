Policías asistieron y trasladaron a una mujer que se encontraba con trabajos de parto

El hecho se registró alrededor de
las 07:30 horas, cuando una mujer de 26 años de edad se presentó junto a su
pareja en la citada comisaría y manifestó encontrarse en trabajo de parto,
cursando aproximadamente nueve meses de gestación.
Ante la situación de emergencia,
el personal policial dispuso su inmediato traslado en un móvil policial hacia
el Hospital Vidal, dando además aviso al sistema de emergencias 911. Al arribar
al nosocomio, la mujer fue recibida en el área de Guardia de Emergencias, donde
quedó bajo atención del personal médico.
La rápida intervención de los efectivos permitió garantizar el traslado de la paciente hasta el centro asistencial, donde recibió la correspondiente asistencia médica.