Policías salvaron la vida de una beba de un año que se habría bronco aspirado

En la tarde de ayer 21-09-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada-G.R.I.M. N° 4-, realizaron un destacado procedimiento al asistir de urgencia a una menor de edad que estaba con signos vitales bajos y que se habría bronco aspirado y a quien lograron estabilizar.
El hecho ocurrió, alrededor de las 19:00 horas, cuando el personal policial que realizaba recorridas en prevención, fueron interceptados por una motocicleta en inmediaciones de las Avenidas Tacuari y Cartagena, rodado en el que circulaban un hombre, una mujer padres de una bebé de 1 año de edad, quienes solicitaban ayuda, ya que la menor se encontraba aparentemente desvanecida con bajos signos vitales.
Ante la situación, los policías procedieron a trasladar a la madre y a la bebe hasta el Hospital Pediátrico Juan Pablo II y durante el camino, uno de los efectivos intervinientes realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y luego maniobras de Heimlich a la menor, logrando que la misma reaccionara nuevamente para que posteriormente profesionales médicos del hospital pediátrico asistieran a la misma, quedando en observación en el servicio de emergencias pero sin riesgo de vida.
Descotándose el accionar de estos funcionarios que permitieron salvar la vida de esta beba.