sábado, 5 de septiembre de 2026

Pueblo Libertador: Detienen a presuntos “cuatreros” saliendo de un campo con carne faenada y una escopeta

Antes de ayer 03-09-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Pueblo Libertador, sorprendieron a dos hombres cuando presuntamente salían de un establecimiento ganadero ubicado sobre Ruta Nacional N.º 12, transportando carne vacuna recientemente faenada y una escopeta calibre 16. Ambos fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de un establecimiento ganadero, donde fueron sorprendidos dos hombres -mayores de edad- que se desplazaban en una motocicleta -marca Honda Tornado-. Durante la intervención se habría secuestrado carne vacuna despostada, una escopeta calibre 16 con municiones, un facón, un machete con chaira, prendas de vestir y un teléfono celular, entre otros elementos de interés para la causa.

Posteriormente, con intervención de personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Esquina, se ingresó al establecimiento junto con su propietario, localizando el sitio donde se habría producido la faena y encontrando restos de vísceras, sangre y otros rastros. El animal, de aproximadamente tres meses, habría sido reconocido por el productor como de su propiedad.

Por disposición del Fiscal Rural de Esquina, se iniciaron actuaciones por el presunto delito de abigeato y tenencia y portación de arma de fuego en flagrancia, procediéndose a la aprehensión de estas personas y al secuestro de la carne, el arma, la motocicleta y demás elementos vinculados a la investigación.