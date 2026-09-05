Pueblo Libertador: Detienen a presuntos “cuatreros” saliendo de un campo con carne faenada y una escopeta

El procedimiento se concretó en inmediaciones de un
establecimiento ganadero, donde fueron sorprendidos dos hombres -mayores de
edad- que se desplazaban en una motocicleta -marca Honda Tornado-. Durante la
intervención se habría secuestrado carne vacuna despostada, una escopeta
calibre 16 con municiones, un facón, un machete con chaira, prendas de vestir y
un teléfono celular, entre otros elementos de interés para la causa.
Posteriormente, con intervención de personal de la Unidad
Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Esquina, se ingresó al
establecimiento junto con su propietario, localizando el sitio donde se habría
producido la faena y encontrando restos de vísceras, sangre y otros rastros. El
animal, de aproximadamente tres meses, habría sido reconocido por el productor
como de su propiedad.
Por disposición del Fiscal Rural de Esquina, se iniciaron actuaciones por el presunto delito de abigeato y tenencia y portación de arma de fuego en flagrancia, procediéndose a la aprehensión de estas personas y al secuestro de la carne, el arma, la motocicleta y demás elementos vinculados a la investigación.